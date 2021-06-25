Бойовики мінують Донбас та стріляють з артилерії, є поранений військовий

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 24 червня, на Донбасі зафіксовано 14 порушень «тиші»

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, протягом минулої доби, 24 червня, зафіксовано 14 порушень.

Біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру. В районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.

Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра».

У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру. Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 25 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв військових Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

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