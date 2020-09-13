На Донбасі зберігається режим припинення вогню, – штаб ООС



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Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками

Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога

13 вересня на лінії розмежування на Донбасі режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Про це повідомляє пресцентру штабу ООС.

Станом на 8:00 13 вересня 2020 року на Донбасі зберігається тиша. Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками. Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання», йдеться у повідомленні.

Визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля – 2020».

Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів.

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