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    Події в Україні

    На Донбасі зберігається режим припинення вогню, – штаб ООС

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    <p>Ситуація у районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками</p> - На Донбасі зберігається режим припинення вогню, – штаб ООС

    Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками

    Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога

    13 вересня на лінії розмежування на Донбасі режим припинення вогню зберігається повною мірою.

    Про це повідомляє пресцентру штабу ООС.

    Станом на 8:00 13 вересня 2020 року на Донбасі зберігається тиша. Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками. Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання», йдеться у повідомленні.

    Визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля – 2020».

    Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів.

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