Окупанти на Донбасі дотримуються режиму «тиші»



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Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування

Станом на вечір 12 вересня по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша», – зазначається у повідомленні.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони. Так, підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів.