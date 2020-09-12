У Збройних силах за добу коронавірус підтвердили у 36 військовослужбовців



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Всього за час пандемії у ЗСУ померло шість військовослужбовців

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 1518 військовослужбовців

У Збройних силах України на ранок 12 вересня хворіють на Covid-19 636 людей, з яких 36 хворих виявили за останню добу. Про це повідомляє пресцентр Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10:00 12 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє – 636 осіб. За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

З нових захворілих на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває дев’ять осіб:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – два військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – два військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – два військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Cхідного регіону – один військовослужбовець;

Чернігівський військовий госпіталь – два військовослужбовці.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 27 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 1518 осіб, летальних випадків – шість. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 708 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 99 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 151859

Хворіють 80365

Одужали 68346

Померли 3148

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.