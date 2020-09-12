Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів



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Помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення

«Ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню» – штаб ООС

Безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу лінії зіткнення на Донбасі міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.

Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил у Facebook.

«Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ», йдеться у повідомленні.

Зокрема, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність 4 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – 16 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та 12 буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм).

Також зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»);

на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниць).

У штабі наголосили, що ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

У штабі ООС констатували, що збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Як повідомлялося, 11 вересня, окупанти поблизу Веселої Гори встановили вісім протитанкових мін. Міни були зафіксовані під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території.