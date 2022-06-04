На Донбасі збили ще один ворожий вертоліт (відео)

Командування опублікувало відео останнього польоту повітряного судна окупантів

Українські військові збили ще один ворожий вертоліт на сході України. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Командування також опублікувало відео останнього польоту повітряного судна окупантів.

«Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ!», – зазначили в командуванні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.