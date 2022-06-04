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    Події в Україні

    На Донбасі збили ще один ворожий вертоліт (відео)

    На Донбасі збили ще один ворожий вертоліт (відео)
    фото з відкритих джерел

    Командування опублікувало відео останнього польоту повітряного судна окупантів

    Українські військові збили ще один ворожий вертоліт на сході України. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

    Командування також опублікувало відео останнього польоту повітряного судна окупантів.

    «Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі! Вірте в наших воїнів! Вірте в ЗСУ!», – зазначили в командуванні.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

    вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

    Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донбасі збили ще один ворожий вертоліт (відео)