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    Події в Україні

    Військові моряки за добу збили чотири ворожі ракети, їх випустили з підводного човна

    Військові збили ворожі ракети з корабля та берегових постів - Військові моряки за добу збили чотири ворожі ракети, їх випустили з підводного човна
    Військові збили ворожі ракети з корабля та берегових постів
    фото з відкритих джерел

    Наразі в Чорному морі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен ворога

    На Півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України. Про це ідеться у повідомленні відомства у Telegram.

    «Чергові «немаючі аналогів» ракети, які коштували РФ мільйони доларів, були збиті нашими військовими з корабля та берегових постів за допомогою зенітної артилерії та ПЗРК», – ідеться у повідомленні.

    У ВМС наголошують, наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет із кримського напрямку.

    Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

    Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна Telegram ВМС окупація #stoprussia
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    Військові моряки за добу збили чотири ворожі ракети, їх випустили з підводного човна