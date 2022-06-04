Військові моряки за добу збили чотири ворожі ракети, їх випустили з підводного човна

Військові збили ворожі ракети з корабля та берегових постів

Наразі в Чорному морі перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен ворога

На Півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України. Про це ідеться у повідомленні відомства у Telegram.

«Чергові «немаючі аналогів» ракети, які коштували РФ мільйони доларів, були збиті нашими військовими з корабля та берегових постів за допомогою зенітної артилерії та ПЗРК», – ідеться у повідомленні.

У ВМС наголошують, наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет із кримського напрямку.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів.