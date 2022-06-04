  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник
рус
    Події в Україні

    На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник

    ЗСУ збили безпілотник, який виконував завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя - На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник
    ЗСУ збили безпілотник, який виконував завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя
    фото: повітряне командування «Південь»/Facebook

    БПЛА впав у Чорне море

    Збройні сили України збили черговий російський безпілотник. Про це повідомляє пресслужба повітряного командування «Південь».

    «4 червня воїни повітряного командування «Південь» записали на свій рахунок ще один збитий російський розвідувально-ударний БПЛА «Форпост»... Нищимо ворога і його задуми», – йдеться в повідомленні.

    Ворожий безпілотник виконував завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя. А після того, як його збили – впав у Чорне море.

    Нагадаємо, вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

    Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.

    30 травня стало відомо, що українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного вертольота Мі-28.

    Також воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник