На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник

Збройні сили України збили черговий російський безпілотник. Про це повідомляє пресслужба повітряного командування «Південь».

«4 червня воїни повітряного командування «Південь» записали на свій рахунок ще один збитий російський розвідувально-ударний БПЛА «Форпост»... Нищимо ворога і його задуми», – йдеться в повідомленні.

Ворожий безпілотник виконував завдання повітряної розвідки чорноморського узбережжя. А після того, як його збили – впав у Чорне море.

Нагадаємо, вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.

30 травня стало відомо, що українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного вертольота Мі-28.

Також воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе.