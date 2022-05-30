ЗСУ збили унікальний російський вертоліт для VIP-перевезень (фото)

Станом на січень 2017 року в Росії було понад 120 одиниць вертольотів Мі35-М

Українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного вертольота Мі-28. Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук. Він також опублікував фото знищеного гелікоптера.

Мі-35МС – це вертоліт зв'язку та управління, призначений для VIP-перевезень. Він був розроблений для російського військового командування. Є модифікованою версією бойового вертольота Мі-35М, але з рядом унікальних особливостей.

Є інформація, що станом на січень 2017 року в Росії було понад 120 одиниць вертольотів Мі35-М. Вартість одного такого вертольота у 2013-му році становила до $36 мільйонів.

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.