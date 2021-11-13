На Донбасі знайшли майже сто одиниць російського озброєння, розміщеного з порушеннями – ОБСЄ

ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість та типи озброєння і бойової техніки збройних формувань РФ

Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника

Патрулі місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували 97 одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння збройних формувань Російської Федерації, розміщених як з порушенням ліній відведення, так і поза межами визначених районів зберігання. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, у зоні дій так званого «першого армійського корпусу» російських найманців у районі Тернове було виявлено дев’ять танків, розміщених поза межами визначеного району зберігання, та 19 САУ невизначеного типу, розміщених на відстані 47 км від лінії розмежування.

У зоні дій так званого «другого армійського корпусу» окупантів у районі Міусинська було виявлено 78 одиниць бойової техніки, розміщеної поза межами визначених районів зберігання, на відстані 56 км від лінії розмежування, у тому числі: танки невизначеного типу – 16 одиниць, РСЗВ невизначеного типу – дев’ять одиниць, САУ невизначеного типу – 12 одиниць, причіпні гаубиці невизначеного типу – 12 одиниць, ББМ – 29 одиниць.

«Зосередження такої кількості бойової техніки свідчить про ймовірне нарощування сил і засобів противника з метою створення резервів», – йдеться у звіті місії.

Також зазначається, що представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів місії на окупованих територіях.

Так, на блокпосту біля Безіменного члени збройних формувань РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спостерігачам проїхати в напрямку населеного пункту Саханка, пославшись на те, що в цьому районі начебто ведеться розмінування.

«Внаслідок цих перешкод, СММ ОБСЄ не вдалося виявити та встановити дійсну кількість та типи озброєння і бойової техніки збройних формувань РФ, які перебувають поза межами визначених районів та з порушенням ліній відведення. Тому наведені у звіті дані не відображують дійсних масштабів порушень, здійснених збройними формуваннями РФ на окупованих ними територіях», – додали в місії.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі один український військовий отримав поранення.

Читайте також: