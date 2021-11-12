Україна купить у Туреччини партію зброї, яка доводить до сказу Путіна

Напередодні Путін поскаржився Меркель на нові українські безпілотники

Наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар». Як повідомляє пресслужба Міноборони України, вони будуть вже з українськими двигунами.

«Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для обладнання «Байрактарів», – заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками поїздки на Донбас.

За його словами, придбання додаткової партії турецьких безпілотників заплановано на наступний рік. При цьому він підкреслив, що «Байрактари» будуть виготовлені в Туреччині, але вважати їх слід українськими.

Нові безпілотники будуть з українськими двигунами

«Але це будуть українські «Байрактари», підкреслюю. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України», – уточнив міністр.

Резніков додав, що безпілотники будуть застосовуватися для захисту незалежності України, в тому числі на підставі 51 статті Статуту ООН (право на індивідуальну або колективну самооборону).

Також незабаром в українському війську з’являться бойові роботи.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Раніше Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

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