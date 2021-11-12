На Луганщині загинули двоє військових 79-ї десантно-штурмової бригади

Під Попасною від підриву загинули підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв

Воїни загинули під час виконання бойового завдання

У районі Попасної Луганської області під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв. Про це інформує пресслужба 79-ї бригади штурмовиків.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 листопада 2021 року, у нашій десантній родині сталося горе. Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович», – йдеться в повідомленні.

Про загибель воїнів також повідомив заступник командира бригади Ярослав Калашніков.

Щодо обставин він сказав про підрив: «Це сталося близько обіду. Машина, в якій пересувались бійці, підірвалася на протитанковій міні. Ймовірно, було закладено фугас», – сказав Калашніков.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

У районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому в напрямку Попасної російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації і змусили російських найманців припинити обстріл.

За минулу добу, 11 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Нагадаємо, що у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Крім того, напружена ситуація нині зберігається на північно-західному кордоні. Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.