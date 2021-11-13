Ситуація на Донбасі: один український військовий отримав поранення
Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу, його стан задовільний
Сьогодні на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
З початку доби російські найманці п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Зокрема, в бік Золотого – чотири, ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, напередодні у Дніпрі попрощалися із молодшим сержантом пошукової групи «Евакуація 200» Цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Геннадієм Писаренком. Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпропетровської обласної ради.
Чоловік помер, коли їхав із зони бойових дій на Донбасі на Львівщину – він транспортував тіло загиблого бійця окремої механізованої бригади імені короля Данила Віталія Павлиська.
Нагадаємо, що на Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська.
Також у ніч на 10 листопада на Донеччині раптово помер 34-річний воїн. Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.
Крім того, кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу.