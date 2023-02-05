На Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник (фото)

Ворожий дрон коригував вогонь артилерії російсько-окупаційних військ

Українські прикордонники виявили над своїм опорним пунктом на Донеччині політ БПЛА країни-агресорки. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Квадрокоптер противника здійснював повітряну розвідку й коригував вогонь артилерії російсько-окупаційних військ по українських силах на Донеччині.

Охоронці кордонів зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї приземлили дрон окупантів. Підбитий безпілотник впав неподалік від позицій прикордонного підрозділу.

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фото: ДПСУ

Із втратою можливостей аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось.

Як повідомлялося, днями на Донбасі десантники у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збили безпілотники окупантів. Всього їм вдалося знищити три БПЛА ворога.