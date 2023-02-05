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На Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник (фото)
Підбитий безпілотник впав неподалік від позицій прикордонного підрозділу
фото: ДПСУ

Ворожий дрон коригував вогонь артилерії російсько-окупаційних військ 

Українські прикордонники виявили над своїм опорним пунктом на Донеччині політ БПЛА країни-агресорки. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Квадрокоптер противника здійснював повітряну розвідку й коригував вогонь артилерії російсько-окупаційних військ по українських силах на Донеччині.

Охоронці кордонів зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї приземлили дрон окупантів. Підбитий безпілотник впав неподалік від позицій прикордонного підрозділу.

На Донеччині прикордонники збили ворожий безпілотник (фото) фото 1
фото: ДПСУ

Із втратою можливостей аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось.

Як повідомлялося, днями на Донбасі десантники у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збили безпілотники окупантів. Всього їм вдалося знищити три БПЛА ворога.

Теги: Держприкордонслужба прикордонники окупанти росія безпілотник

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