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Військові збили три безпілотники окупантів на Донбасі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові збили три безпілотники окупантів на Донбасі (відео)
Українські бійці збили три БПЛА росіян на Донбасі
фото: кадр відео

ЗСУ збили три розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів

На Донбасі десантники у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збили безпілотники окупантів. Всього їм вдалося знищити три БПЛА ворога. Про це повідомляє  Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

«Військовослужбовці 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати засоби повітряного нападу противника. Цього дня було успішно збито три розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів», - повідомили військові.

Вони також опублікували відео.

Нагадаємо,  за словами міністра оборони на сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною, а українські сили контролюють обстановку. Втім, довкола закупівель Міністерством оборони України продуктів для Збройних Сил не вщухає скандал. Хвилю обурення експертів та громадськості викликав випадок можливого завищення цін на продукти у 2-3 рази.

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Теги: військові Facebook відео безпілотник

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