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Міноборони України замовило партію безпілотників у стартапа з Німеччини

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Міноборони України замовило партію безпілотників у стартапа з Німеччини
Безпілотний авіаційний комплекс Vector
фото Quantum-Systems

Поставка буде профінансована урядом Німеччини

Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH. Про це йдеться у повідомлені на сайті компанії.

Це вже повторне замовлення безпілотників з боку України. До цього міністерство оборони України замовило 33 безпілотники у серпні 2022 року.
Відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Виробник зазначає, що Vector об’єднує електрооптичний та інфрачервоний сенсори. Це дозволяє безпілотнику виконувати місії як вдень, так і вночі. Дрон транслює відео в режимі реального часу на кілька наземних станцій управління через Mesh IP-зашифровані канали передачі даних.

«Для нас велика честь, що ми можемо допомогти Україні в захисті її країни, і ми прагнемо продовжувати надавати системи найвищої якості для її військових. Наша віра в демократичні цінності та виклики, з якими щодня стикаються українські воїни, ще більше мотивують нас і прискорюють процеси нашого розвитку. Можливість додатково оснастити Vector перевіреними в бойових діях характеристиками та можливостями за короткий проміжок часу є надзвичайно важливою для нас», – сказав Флоріан Зайбель, співзасновник і генеральний директор Quantum-Systems GmbH.

Компанія також повідомила про відкриття Центру підтримки в Україні. Цей заклад забезпечуватиме навчання операторів використанню та обслуговуванню системи Vector і буде місцевим центром для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту.

Як повідомляє видання DW, фінансуватиме нову партію розвідувальних безпілотників Vector уряд Німеччини. Кожен дрон коштує 180 тис. євро. Відповідно, вартість всієї партії складатиме майже 20 млн євро.

Цікаво, що спочатку Флоріан Зайбель, співзасновник Quantum-Systems GmbH, орієнтувався виключно на використання своїх БПЛА у цивільних цілях. Але навесні 2022 року саме українські замовлення на Vector стали першим випадком задіяння продукції Quantum-Systems у військових місіях. «Ми маємо докласти максимум зусиль до того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Але ми зможемо змусити Росію сісти за стіл переговорів лише тоді, коли там зрозуміють, що програють війну. Поки там думають, що зможуть її виграти, вони продовжуватимуть творити те, що зараз творять», – сказав Флоріан Зайбель в інтерв’ю DW.

Vector – це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати та приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту 15-20 м/с, тобто до 72 км/год. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Система Vector поставляється в сумці для транспортування, яку може носити одна людина. За даними Quantum-Systems, налаштування БПЛА до польоту займає всього дві хвилини.

Наземна система інтегрована в планшетний комп’ютер і разом із програмним забезпеченням місії дозволяє повністю контролювати літак, зберігати всі дані, отримані за допомогою датчиків.

Зашифрований IP-зв’язок відправляє відеопотоки на відстань до 15+ км. Час польоту до 120 хвилин. За допомогою додаткової наземної станції великої дальності, радіус дії системи можна збільшити до 25 км.

Теги: Міноборони Німеччина безпілотник

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