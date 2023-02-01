Американський виробник може надати Україні сучасні безпілотники за долар, але є нюанси

Доставка коштуватиме $10 млн., а обслуговування – $8 млн.

Американський виробник зброї General Atomics пропонує уряду України купити два надсучасні дрони Reaper MQ-9 за символічну плату в один долар, щоб допомогти країні захиститися під час підготовки до російського наступу. Про це пише The Wall Street Journal.

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Але є кілька умов. По-перше, для продажу далекобійних високошвидкісних безпілотних літальних апаратів Reaper знадобиться схвалення адміністрації президента США Джо Байдена. По-друге, Україна має витратити $10 млн. на підготовку та доставку літаків, а також близько $8 млн. щороку на технічне обслуговування та підтримку.

Виконавчий директор General Atomics Лінден Блю каже, що компанія обговорює потреби українських Збройних сил зі своїм урядом протягом багатьох місяців і готова надавати будь-яку можливу підтримку, проте не може коментувати конкретні угоди.

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Як відомо, MQ-9 Reaper — це надсучасний ударно-розвідувальний безпілотник, здатний літати на дальність до 1 900 км на швидкості понад 300 км/годину. Він може підніматися на 15 км і бути в повітрі до 28 годин. На озброєнні цей дрон має високоточні ракети.

Свого часу Україна просила США поставити саме ці безпілотники нашій армії.

Проте американські партнери не дали позитивної відповіді через побоювання, що у разі втрати Reaper на передовій сучасні технології потраплять до рук країни-агресора.