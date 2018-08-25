На екіпаж судна «Механік Погодін» тиснуть спецслужби РФ, - представник президента



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Члени екіпажу можуть покинути судно, підкреслює українська влада

Компанія-власник затриманого у Херсоні судна «Механік Погодін» «В.Ф. Танкер» заявила, що СБУ нібито заблокувала один з візитів її представників та місії ОБСЄ на судно. Відповідну заяву поширила сама компанія.

В свою чергу, постійний представник президента України у АРК Борис Бабін у коментарі «Громадському радіо» зазначив, що візит не відбувся через провокацію екіпажу.

«Наскільки я знаю, тоді росіяни готували брудну провокацію, але її було попереджено. Другого разу усе було гаразд, вони (представники компанії та місія ОБСЄ – ред.) відвідали судно», - говорить він.

Також він підтвердив присутність українських правоохоронців під час візиту місії ОБСЄ. Зараз танкер залишається заблокованим, як майно, що перебуває під санкціями, говорить Бабін.

«Члени екіпажу вільні у своєму виборі чи залишатися на судні чи ні. Але ми знаємо, що на них чиниться тиск з боку спецслужб держави агресора, що до них і консульські служби приходили», — каже він.

Крім того, члени екіпажу найняті на термін. Наразі їх контракти тільки розпочаті і вони можуть обирати чи покинути судно чи залишитися.

«Якщо вони залишаються на судні, судновласник має забезпечувати їх заробітною платнею і всім необхідним. Також є варіант покинути судно і тоді судновласник повинен забезпечити безпеку судноплавства та мінімальну кількість членів екіпажу на борту щоб судно було морехідним», - говорить Бабін.

Нагадаємо, 10 серпня постпред президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив, що в Херсонському порту виявили судно «Механік Погодін» під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. Судно зайшло в Херсонський морський торговельний порт 10 серпня.

12 серпня українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські моряки судна «Механік Погодін», яке 10 серпня затримали у Херсонському порті, вільні у пересуванні. Водночас саме судно і його майно перебуває під санкціями.

Судновласники РФ заявили, що зупинять вантажні перевезення в Україну.