Судновласники РФ заявили, що зупинять вантажні перевезення в Україну



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Танкер «Механік Погодін» пришвартувався в порту Херсон 10 серпня і був затриманий СБУ через санкції

Деякі російські судна, власники яких не перебувають під санкціями, як і раніше ходять в українські порти

Деякі російські судновласники призупинили вантажні перевезення в Україну після того, як танкер під прапором РФ був затриманий в порту Херсона через санкції, введені Києвом проти Москви.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Дані системи стеження за суднами показують, що деякі російські судна, власники яких не перебувають під санкціями, як і раніше йдуть в українські порти.

Однак галузеві джерела кажуть, що ряд російських судновласників, навіть якщо вони не перебувають під санкціями, тепер припиняють перевезення в Україну через острах втратити свій вантаж.

«Звичайно, ми не поїдемо в Україну, ми призупинили перевезення на даний момент. Якщо знадобиться, ми будемо шукати інші напрямки (для вантажоперевезень)», - сказало одне з джерел в судноплавній галузі.

У період літньої річкової навігації російські судна зазвичай перевозять нафтопродукти з Туркменістану, частково російськими внутрішніми водними шляхами, слідуючи потім через Азовське море в українські порти Одеса, Херсон і Миколаїв.

Російські судна також перевозять експортовану з України соняшникову олію, і ці операції також були припинені, згідно з джерелами.

«Ніхто не хоче, щоб їх судно застрягло (в водах України) з оплаченим вантажем», - сказало інше джерело в російській судноплавній компанії.

Як повідомлялося, російський танкер «Механік Погодін» пришвартувався в порту Херсон 10 серпня. Служби безпеки повідомила, що танкер був затриманий, тому що його власник знаходиться в списку санкцій.

«Механік Погодін» належить «ВЕБ-Лізингу», що входить до групи «Внєшекономбанку». «ВЕБ-Лізинг» включений в список російських компаній, що потрапляють під санкції, введені Україною в травні.

Варто зазначити, що з цієї весни Росія регулярно почала затримувати в Азовському морі іноземні судна, які йшли в українські порти.

Зокрема британський експерт заявив, що Росія буде блокувати підступи до Одеси.

Також експерт розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська.

Слід також зазначити, що за чотири роки окупації незаконно до портів Криму зайшли майже 800 суден.

Також у Прикордонній службі розказали, як борються з російськими провокаціями в Азовському морі.