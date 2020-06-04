На Харківщині група осіб виготовляла і збувала підроблені цигарки та алкоголь



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На Харківщині поліція викрила ділків, які виготовляли і реалізовували фальсифікований алкоголь та сигарети

У зловмисників вилучено фальсифікату на загальну суму майже один мільйон гривень

Група осіб на Харківщині через мережу Інтернет реалізовувала цигарки та алкогольні напої, в тому числі елітні, з марками акцизного збору з ознаками підробки. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, вилучивши понад 3 500 літрів спиртовмісної рідини, понад 20 000 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв та грошові кошти на загальну суму майже один мільйон гривень.

«Понад 10 осіб протягом 2019-2020 років незаконно купували, зберігали, фасували, транспортували та в подальшому збували алкогольні напої з недоброякісної сировини з явними ознаками підробки марок акцизного податку України. Підозрювані розповсюджували продукцію за допомогою мережі Інтернет та магазину. Фігуранти торгували елітним алкоголем без акцизних марок та організували його доставку по Харкову та області. Своїми діями вони завдали значних збитків правовласникам», – йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативні заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого 14 січня 2020 року за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

«Під час проведення санкціонованих обшуків працівники поліції виявили та вилучили автомобілі Mersedes Sprinter та Volkswagen, 4 одиниці комп’ютерної техніки, 7 мобільних телефонів, грошові кошти в сумі 890 000 гривень, 1 200 Євро, 14 500 доларів США та 32 650 російських рублів. Також були вилучені понад 3 500 літрів спиртовмісної рідини (у флягах, об’ємом 5 та 10 літрів), понад 20 000 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв (горілка, коньяк в асортименті), об’ємом 0,5 та 0,7 л, у тому числі елітних напоїв з марками акцизного збору з ознаками підробки, 800 пачок цигарок невстановленого виробництва, з марками акцизного збору з ознаками підробки та «чорнові» записи з обліками продукції та розрахунків за товар»,- розповів заступник начальника Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Евген Бакшеєв.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.