Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)



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З недоброякісної сировини у великих об’ємах ділки незаконно виготовляли алкогольні напої Фото: Прокуратура Київської області

Фальсифіковані алкогольні напої виготовлялися на підпільному виробництві

Прокуратурою Київської області викрито підпільне виробництво з виготовлення алкогольних напоїв, вилучено майже 4 тонни фальсифікату.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут і транспортування з метою збуту підакцизних товарів) прокуратурою області спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у області викрито незаконне виробництво небезпечного для здоров’я алкогольного фальсифікату, яке функціонувало в місті Ірпінь. Там з недоброякісної сировини у великих об’ємах незаконно виготовляли алкогольні напої.

Під час санкціонованого обшуку вилучено 4 тонни спиртосуміші, а також обладнання для його виготовлення.

За клопотанням прокуратури судом накладено арешт на вилучене майно.

На даний час у кримінальному провадженні призначено судові експертизи, здійснюються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.