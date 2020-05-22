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    Новини

    Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)

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    З недоброякісної сировини у великих об&rsquo;ємах ділки незаконно виготовляли алкогольні напої - Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)
    З недоброякісної сировини у великих об’ємах ділки незаконно виготовляли алкогольні напої
    Фото: Прокуратура Київської області

    Фальсифіковані алкогольні напої виготовлялися на підпільному виробництві

    Прокуратурою Київської області викрито підпільне виробництво з виготовлення алкогольних напоїв, вилучено майже 4 тонни фальсифікату.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

    У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут і транспортування з метою збуту підакцизних товарів) прокуратурою області спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у області викрито незаконне виробництво небезпечного для здоров’я алкогольного фальсифікату, яке функціонувало в місті Ірпінь. Там з недоброякісної сировини у великих об’ємах незаконно виготовляли алкогольні напої.

    Під час санкціонованого обшуку вилучено 4 тонни спиртосуміші, а також обладнання для його виготовлення.

    За клопотанням прокуратури судом накладено арешт на вилучене майно.

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    Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)
    Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)
    Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)
    Під Києвом правоохоронці вилучили 4 тонни небезпечного алкоголю (фото)

    На даний час у кримінальному провадженні призначено судові експертизи, здійснюються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

    алкоголь
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