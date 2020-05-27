СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору



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Фото: пресцентр СБУ

Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників

Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю.

На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди.

Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.

Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.