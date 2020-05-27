  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору

    • Розсилка
    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору
    Фото: пресцентр СБУ

    Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників

    Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю.

    На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору
    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору
    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору
    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору
    СБУ вилучила 60 тонн алкоголю з підробленими марками акцизного збору
    Фото: пресцентр СБУ

    Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.  

    Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та нелегальну лінію з розливу продукції.   

    Наразі встановлюється масштаб збитків державного бюджету через дії зловмисників.

    Триває досудове слідство.

    Операція проводилась управліннями СБУ в Черкаській та Волинській областях за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.

    СБУ бізнес алкоголь Житомирщина Полтавщина Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ