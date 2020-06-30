На Харківщині інженер вимагав 55 тис. грн за відключення квартири від централізованого опалення



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Правоохоронці затримали інженера під час отримання хабара

Інженера правоохоронці затримали на «гарячому»

Провідний інженер КП «Харківські теплові мережі», який вимагав 55 тис. грн хабара за відключення квартири від централізованого опалення та встановлення автономного, постане перед судом. Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що провідний інженер КП «Харківські теплові мережі» вимагав неправомірну вигоду у розмірі 55 тис. грн за підготовку та безперешкодне узгодження технічної документації щодо відключення житлової квартири від мереж централізованого опалення, з подальшим встановленням автономного опалення.

«За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №2 до суду скеровано обвинувальний акт щодо провідного інженера КП «Харківські теплові мережі» за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)», – йдеться у повідомленні.

4 лютого 2020 року вказаного інженера затримали на «гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. грн з озвучених 55 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань затримало псевдорадника президента України та «генерала СБУ», які вимагали у громадянина 1 мільйон 100 тисяч гривень.