ДБР затримало «радника Зеленського» на хабарі у понад мільйон гривень



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Підозрювані вимагали від бізнесмена 1 мільйон 100 тисяч гривень Фото: ДБР

Один з вимагачів представився радником президента України, інший - генералом СБУ у відставці

Державне бюро розслідувань затримало псевдорадника президента України та «генерала СБУ», які вимагали у громадянина 1 мільйон 100 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«Слідчі ДБР затримали трьох осіб, які представлялися радником Президента України, генералом Служби безпеки України та членом антикорупційної громадської організації, за вимагання коштів в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ці особи вимагали від громадянина кошти в 1 мільйон 100 тисяч гривень як погашення неіснуючого боргу. У разі ненадання грошей особи погрожували потерпілому створити проблеми із правоохоронними органами та закрити його бізнес. У зв’язку з цим він звернувся з повідомленням про злочин до ДБР.

25 червня 2020 року слідчі ДБР затримали трьох осіб в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання грошей. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, зловмисників викрито на Вінниччині. За даними слідства, один з вимагачів представився радником президента України, інший - колишнім співробітником правоохоронних органів - генералом у відставці. У затриманих вилучено пристрій для відстрілу гумових куль та підробне посвідчення радника президента.

До слова, напередодні НАБУ «накрило» голову ОДА, який погорів на хабарі у 1,8 млн грн.