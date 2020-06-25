Прокуратура знайшла винних у потопі на Прикарпатті: «чорні лісоруби» та чиновники



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Стихія на Прикарпатті затопила 10 тисяч будинків

Прокуратура порушила справу за численними фактами незаконної порубки лісу, що призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей

Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу «за фактами масового знищення рослинного світу». Нібито саме це спричинило повені у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, за матеріалами Служби безпеки порушено справу «за численними фактами незаконної порубки лісу, що призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей» — стаття 441 (Екоцид) Кримінального кодексу.

У відомстві нагадали, що у червні в регіоні випала понаднормова кількість опадів, що спричинило такі наслідки:

загинули троє людей;

підтоплено більш як 10 тисяч житлових будинків;

зруйновано 150 км доріг та 90 мостів;

пошкоджено 586 доріг та 169 мостів;

знищено 4146 метрів берегоукріплень.

«Їх виникнення, ймовірно, стало можливим внаслідок масового знищення об’єктів рослинного світу, порубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів по охороні навколишнього природного середовища посадовими особами», — йдеться у повідомленні.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.