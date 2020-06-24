Прокуратура підозрює столичного посадовця у розтраті майже 1 млн грн
Під суд піде заступник гендиректора підприємства «Плесо»
Київською прокуратурою повідомлено про підозру заступнику генерального директора комунального підприємства «Плесо» у привласненні та розтраті бюджетних коштів, виділених на розчистку та благоустрій струмка Віта в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
«Згідно з матеріалами слідства, КП «Плесо» уклало з підрядниками договір щодо проведення робіт розчистки та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро. У подальшому, попри те, що роботи не були виконані у повному обсязі, заступник генерального директора КП «Плесо» вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких на рахунки підрядних підприємств були безпідставно перераховані понад 800 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.
За результатами слідства посадовцю КП «Плесо» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 630 тис. грн.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Як повідомлялось раніше, в межах вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру директорам підрядної та субпідрядної організацій, що виконували роботи з благоустрою струмка.