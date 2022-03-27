  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Чернігівщину та обласний центр

    Ворог завдав авіаудару по селу - Окупанти знову обстріляли Чернігівщину та обласний центр
    Ворог завдав авіаудару по селу
    фото ілюстративне, Чернігівська ОВА

    Пошкоджені дві школи та низка будинків

    Минулої доби окупанти знову атакували Чернігів та область. Внаслідок чого пошкоджено дві школи та низка цивільних будинків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Минула доба позначилася черговими обстрілами ворога по мирних мешканцях Чернігівщини. Внаслідок атак пошкоджені дві школи та низка цивільних будівель в Чернігові. Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині», – йдеться в повідомленні.

    Наразі поліцейські працюють на місцях подій та допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки артобстрілів. Усі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.

    Крім того, за минулу добу було виявлено сім осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

    Правоохоронці продовжують надавати адресну допомогу громадянам, які змушені перебувати в укриттях і бомбосховищах через ворожі атаки.

    «Вже понад два тижні чернігівці залишаються без води, тепла, електрики, а подекуди й газопостачання. Поліцейські надають містянам гуманітарну допомогу та допомагають їм долати труднощі воєнного часу», – додають у повідомленні.

    Нагадаємо, у Чернігові попався шахрай, який продавав гуманітарну допомогу (фото).

    Як відомо, у Чернігові вбито понад дві сотні мирних мешканців, місто в руїнах.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Чернігів село окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знову обстріляли Чернігівщину та обласний центр