Окупанти знову обстріляли Чернігівщину та обласний центр

Пошкоджені дві школи та низка будинків

Минулої доби окупанти знову атакували Чернігів та область. Внаслідок чого пошкоджено дві школи та низка цивільних будинків. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Минула доба позначилася черговими обстрілами ворога по мирних мешканцях Чернігівщини. Внаслідок атак пошкоджені дві школи та низка цивільних будівель в Чернігові. Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські працюють на місцях подій та допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки артобстрілів. Усі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.

Крім того, за минулу добу було виявлено сім осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

Правоохоронці продовжують надавати адресну допомогу громадянам, які змушені перебувати в укриттях і бомбосховищах через ворожі атаки.

«Вже понад два тижні чернігівці залишаються без води, тепла, електрики, а подекуди й газопостачання. Поліцейські надають містянам гуманітарну допомогу та допомагають їм долати труднощі воєнного часу», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові попався шахрай, який продавав гуманітарну допомогу (фото).

Як відомо, у Чернігові вбито понад дві сотні мирних мешканців, місто в руїнах.

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