Російська мати обіцяє дати «піз**лєй» солдату, який не хоче воювати в Україні. Радіоперехоплення

Путінський вояка переконує свою матір, що в Україні немає ядерної зброї, та не вірить

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову між російським окупантом, який бере участь у війні з Україною, та його матір’ю. Він намагається пояснити жінці, що вона стала жертвою пропаганди. Проте достукатися до матері сину так і не вдається.

На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський вояка переконує свою матір, що в Україні немає ядерної зброї, секретних лабораторій, де синтезували вірус, від якого помирає худоба в РФ, не розробляли коронавірус.

Але його матір відмовляється в це вірити: «Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать!».

Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: «Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?».

Раніше у перехоплених СБУ розмовах із рідними орки розповідали, що на порядку денному більшості – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.

Нагадаємо, СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт».