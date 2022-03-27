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    Події в Україні

    Російська мати обіцяє дати «піз**лєй» солдату, який не хоче воювати в Україні. Радіоперехоплення

    Розуміння та підтримки від рідних окупант не дочекався - Російська мати обіцяє дати «піз**лєй» солдату, який не хоче воювати в Україні. Радіоперехоплення
    Розуміння та підтримки від рідних окупант не дочекався
    фото з відкритих джерел

    Путінський вояка переконує свою матір, що в Україні немає ядерної зброї, та не вірить

    Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову між російським окупантом, який бере участь у війні з Україною, та його матір’ю. Він намагається пояснити жінці, що вона стала жертвою пропаганди. Проте достукатися до матері сину так і не вдається.

    На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський вояка переконує свою матір, що в Україні немає ядерної зброї, секретних лабораторій, де синтезували вірус, від якого помирає худоба в РФ, не розробляли коронавірус.

    Але його матір відмовляється в це вірити: «Вы настолько политически неподготовлены все, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать!».

    Коли окупант намагається пояснити їй, що в Україні немає і нацистського геноциду, то у відповідь отримує пропагандистську тираду: «Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие америкосы. Знаешь?».

    Раніше у перехоплених СБУ розмовах із рідними орки розповідали, що на порядку денному більшості – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.

    Нагадаємо, СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт».

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна оружие окупація вірус коронавірус #stoprussia
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    Російська мати обіцяє дати «піз**лєй» солдату, який не хоче воювати в Україні. Радіоперехоплення