Росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині, вона догорає

У нафтобазу в Дубно влучила російська ракета

Людських жертв, на щастя, вдалося уникнути

Нафтобазу, що у місті Дубно на Рівненщині, ракетним ударом окупантів зруйновано повністю. Про це у ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Дубно – база догорає, знищення великі», – сказав Віталій Коваль.

Начальник ОВА додав, що людських жертв, на щастя, вдалося уникнути.

Загалом, за його словами, у регіоні спокійно, ранок 27 березня почався добре. Рівненщина уже прийняла 32 тисячі переселенців.

Нагадаємо, у Рівненській області у місті Дубно 26 березня російським ракетним ударом знищили нафтосховище.

Також 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.