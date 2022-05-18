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    Події в Україні

    На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожих склади боєприпасів

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    Ворожі склади знищено в районі П’ятихатки та Степанівки 
    фото ілюстративне

    За добу на півдні українські захисники ліквідували 130 окупантів

    Минулої доби, 17 травня, в районі П’ятихатки та Степанівки на Херсонщині українські військові знищили два ворожих склади боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    На Півдні України протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією нанесено 110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали:

    • 130 рашистів,
    • 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

    Корабельне угруповання військово-морських сил ворога – в готовності до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами.

    На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською республікою.

    Нагадаємо, 18 травня вранці вибух прогримів також і в Миколаєві. Це сталося близько 6 години ранку. Містяни повідомляють, що перед вибухом було чути звук ракети.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожих склади боєприпасів