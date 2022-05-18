На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожих склади боєприпасів

Ворожі склади знищено в районі П’ятихатки та Степанівки

За добу на півдні українські захисники ліквідували 130 окупантів

Минулої доби, 17 травня, в районі П’ятихатки та Степанівки на Херсонщині українські військові знищили два ворожих склади боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

На Півдні України протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією нанесено 110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали:

130 рашистів,

26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

Корабельне угруповання військово-морських сил ворога – в готовності до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами.

На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською республікою.

Нагадаємо, 18 травня вранці вибух прогримів також і в Миколаєві. Це сталося близько 6 години ранку. Містяни повідомляють, що перед вибухом було чути звук ракети.