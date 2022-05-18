На світанку в Миколаєві прогримів потужний вибух
Вибух у Миколаєві стався в результаті ракетного удару
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Росія завдала ракетного удару по Миколаєву
У середу, 18 травня, близько 6 години ранку в Миколаєві прогримів потужний вибух. Про це повідомляє видання «Новости-N».
Містяни повідомляють, що перед вибухом було чути звук ракети.
Через 6 хвилин після вибуху було оголошено повітряну тривогу.
За повідомленням голови Миколаївської обласної військової адміністрації, тривогу оголошено по всій області.
Відбій повітряної тривоги в Миколаєві було дано о 6:22.