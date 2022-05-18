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    Події в Україні

    На світанку в Миколаєві прогримів потужний вибух

    Вибух у Миколаєві стався в результаті ракетного удару - На світанку в Миколаєві прогримів потужний вибух
    Вибух у Миколаєві стався в результаті ракетного удару
    фото ілюстративне

    Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

    У середу, 18 травня, близько 6 години ранку в Миколаєві прогримів потужний вибух. Про це повідомляє видання «Новости-N».

    Містяни повідомляють, що перед вибухом було чути звук ракети.

    Через 6 хвилин після вибуху було оголошено повітряну тривогу.

    За повідомленням голови Миколаївської обласної військової адміністрації, тривогу оголошено по всій області.

    Відбій повітряної тривоги в Миколаєві було дано о 6:22.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    На світанку в Миколаєві прогримів потужний вибух