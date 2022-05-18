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    Події в Україні

    Росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму

    Сили ППР збили ворожу ракету - Росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму
    Сили ППР збили ворожу ракету
    фото ілюстративне

    Система ППО успішно спрацювала над Дніпром

    Вранці в середу, 18 травня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Над містом піднявся стовп чорного диму.

    Мешканці Дніпра повідомляють про щонайменше двох вибухах.

    Згодом стало відомо, що в спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомила Оперативне командування «Схід».

    Подробиці поки що не повідомляються.

    Нагадаємо, сьогодні вранці вибух прогримів також і в Миколаєві. Це сталося близько 6 години ранку. Містяни повідомляють, що перед вибухом було чути звук ракети.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму