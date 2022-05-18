Росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму

Система ППО успішно спрацювала над Дніпром

Вранці в середу, 18 травня, у Дніпрі прогриміли вибухи. Над містом піднявся стовп чорного диму.

Мешканці Дніпра повідомляють про щонайменше двох вибухах.

Згодом стало відомо, що в спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомила Оперативне командування «Схід».

Подробиці поки що не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні вранці вибух прогримів також і в Миколаєві. Це сталося близько 6 години ранку. Містяни повідомляють, що перед вибухом було чути звук ракети.



