  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами: є постраждалі (фото)

    • Розсилка
    На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами: є постраждалі (фото)
    Фото: Нацполіція

    Травми отримав водій і сім пасажирів автобуса

    У суботу, 2 листопада, близько 11-ї години на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельниччини сталася дорожньо-транспортна пригода: рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Залісся-1 – Кам’янець-Подільський, з’їхав у кювет та перекинувся.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

    За попередніми даними, в результаті перекидання транспортного засобу 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в Кам’янець-Подільську районну лікарню.

    Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам’янець-Подільського відділення поліції.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами: є постраждалі (фото)
    На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами: є постраждалі (фото)
    На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами: є постраждалі (фото)

    За попередньою інформацією, у транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування.

    Як повідомлялося, у ніч на 2 листопада на Брест-Литовському шосе в Києві сталося три аварії за участю шести автомобілів.

    Національна поліція України Хмельниччина ДТП громадський транспорт водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ