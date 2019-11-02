На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами: є постраждалі (фото)



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Фото: Нацполіція

Травми отримав водій і сім пасажирів автобуса

У суботу, 2 листопада, близько 11-ї години на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельниччини сталася дорожньо-транспортна пригода: рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Залісся-1 – Кам’янець-Подільський, з’їхав у кювет та перекинувся.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

За попередніми даними, в результаті перекидання транспортного засобу 31-річний водій та 7 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в Кам’янець-Подільську районну лікарню.

Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам’янець-Подільського відділення поліції.

За попередньою інформацією, у транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки щодо причин аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи та по завершенні розслідування.

Як повідомлялося, у ніч на 2 листопада на Брест-Литовському шосе в Києві сталося три аварії за участю шести автомобілів.