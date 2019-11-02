У Рівному п'яний водій збив двох патрульних



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У патрульної - забій шийного відділу хребта Фото: Нацполіція

Обох поліцейських госпіталізовано з попередніми діагнозами закрита черепно-мозкова травма

У Рівному нетверезий водій скоїв наїзд на патрульних, які в цей час оформляли адміністративні матеріали щодо іншого порушника.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

«Денна зміна, яка не віщувала ніякої біди. Екіпаж заступає на патрулювання із трукамом - контроль швидкісного режиму. На вулиці Київській вони зупиняють водія-порушника. Далі - звичайне оформлення адмінматеріалів. Службове авто стоїть згідно з ПДР, із включеними проблисковими маячками, які видно далеко, і, мабуть, так засліпили, судячи з усього, дуже нетверезого водія, який, нічого не розуміючи, на повній швидкості влітає у службовий автомобіль, у якому саме перебували патрульні», - зазначено в повідомленні.

Обох поліцейських госпіталізовано з попередніми діагнозами закрита черепно-мозкова травма, а у патрульної - забій шийного відділу хребта. Зараз вони на обстеженні, лікарі надають їм кваліфіковану допомогу.

«Винуватця ДТП із травмами також госпіталізували в медустанову. На місці працює слідчо-оперативна група. І відповідальність за скоєне, я впевнений, теж не за горами. Встановлюється, чи був водій Volkswagen Passat у стані сп'яніння, він проходить необхідне обстеження, відповідно до закону. Але, судячи за ознаками, які у нього були - запах із порожнини рота, сильне порушення координації і мовлення, можна зробити висновок, що був дуже сильно нетверезий», - додали в поліції.

До слова, під Києвом п’яний водій BMW збив вагітну жінку.