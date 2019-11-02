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    Події в Україні

    У Рівному п'яний водій збив двох патрульних

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    У патрульної - забій шийного відділу хребта - У Рівному п'яний водій збив двох патрульних
    У патрульної - забій шийного відділу хребта
    Фото: Нацполіція

    Обох поліцейських госпіталізовано з попередніми діагнозами закрита черепно-мозкова травма

    У Рівному нетверезий водій скоїв наїзд на патрульних, які в цей час оформляли адміністративні матеріали щодо іншого порушника.

    Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

    «Денна зміна, яка не віщувала ніякої біди. Екіпаж заступає на патрулювання із трукамом - контроль швидкісного режиму. На вулиці Київській вони зупиняють водія-порушника. Далі - звичайне оформлення адмінматеріалів. Службове авто стоїть згідно з ПДР, із включеними проблисковими маячками, які видно далеко, і, мабуть, так засліпили, судячи з усього, дуже нетверезого водія, який, нічого не розуміючи, на повній швидкості влітає у службовий автомобіль, у якому саме перебували патрульні», - зазначено в повідомленні.

    Обох поліцейських госпіталізовано з попередніми діагнозами закрита черепно-мозкова травма, а у патрульної - забій шийного відділу хребта. Зараз вони на обстеженні, лікарі надають їм кваліфіковану допомогу.

    «Винуватця ДТП із травмами також госпіталізували в медустанову. На місці працює слідчо-оперативна група. І відповідальність за скоєне, я впевнений, теж не за горами. Встановлюється, чи був водій Volkswagen Passat у стані сп'яніння, він проходить необхідне обстеження, відповідно до закону. Але, судячи за ознаками, які у нього були - запах із порожнини рота, сильне порушення координації і мовлення, можна зробити висновок, що був дуже сильно нетверезий», - додали в поліції.

    До слова, під Києвом п’яний водій BMW збив вагітну жінку.

    Національна поліція України ДТП водій ПДР лікарня автомобіль алкогольне сп'яніння Рівне
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