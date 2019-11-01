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    У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)

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    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження - У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Через ДТП утворився затор на двох вулицях

    Сьогодні, 1 листопада, на перехресті вулиць Антоновича та Саксаганського в Києві сталася ДТП: не поділили дорогу Volkswagen Passat і Skoda Fabia служби таксі Bolt.

    Аварія трапилася близько 14:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, водій Skoda їхав в сторону площі Перемоги по вулиці Саксаганського, а Volkswagen перетинав її, рухаючись по вулиці Антоновича в сторону станції метро «Либідська». Passat вдарив «чеха» у правий бік і зупинився посеред перехрестя.

    Автомобіль таксі їхав без пасажирів.

    Водії не отримали серйозних ушкоджень, відбувшись лише парою подряпин.

    У Volkswagen повністю розбита передня частина, а у Skoda серйозно пошкоджений правий бік.

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    У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
    У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала патрульна поліція. Хто саме порушив правила дорожнього руху і рухався на заборонний сигнал світлофора, встановить слідство.

    Через ДТП утворилися тягучки на Саксаганського в бік площі Перемоги і на Антоновича в обидві сторони руху транспорту.

    Нагадаємо, сьогодні в Києві зіткнулися Range Rover і Chevrolet. Від удару позашляховик перекинувся.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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