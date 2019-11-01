У центрі Києва не розминулися Volkswagen і автомобіль таксі Bolt (фото, відео)
Через ДТП утворився затор на двох вулицях
Сьогодні, 1 листопада, на перехресті вулиць Антоновича та Саксаганського в Києві сталася ДТП: не поділили дорогу Volkswagen Passat і Skoda Fabia служби таксі Bolt.
Аварія трапилася близько 14:15. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, водій Skoda їхав в сторону площі Перемоги по вулиці Саксаганського, а Volkswagen перетинав її, рухаючись по вулиці Антоновича в сторону станції метро «Либідська». Passat вдарив «чеха» у правий бік і зупинився посеред перехрестя.
Автомобіль таксі їхав без пасажирів.
Водії не отримали серйозних ушкоджень, відбувшись лише парою подряпин.
У Volkswagen повністю розбита передня частина, а у Skoda серйозно пошкоджений правий бік.
На місці працювала патрульна поліція. Хто саме порушив правила дорожнього руху і рухався на заборонний сигнал світлофора, встановить слідство.
Через ДТП утворилися тягучки на Саксаганського в бік площі Перемоги і на Антоновича в обидві сторони руху транспорту.
Нагадаємо, сьогодні в Києві зіткнулися Range Rover і Chevrolet. Від удару позашляховик перекинувся.