У Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися шість машин, два водії втекли (фото, відео)



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На одній ділянці Брест-Литовського шосе сталося відразу три ДТП Фото: Інформатор

Кілька учасників ДТП отримали травми, але від госпіталізації відмовилися

У суботу, 2 листопада, на Брест-Литовському шосе в Києві сталося дві аварії за участю шести автомобілів. Двоє водіїв покинули місце ДТП до приїзду «швидкої» і правоохоронців.

Аварії трапилися в проміжку з 1:30 до 02:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами одного з учасників аварії, по Брест-Литовському шосе у напрямку центру Києва рухався Mercedes Viano, а за ним на високій швидкості на «лисій» гумі летів Mercedes W220. Другого почало заносити і він врізався в першого, а потім у відбійник.

За кілька хвилин в аварії додалося учасників. За невідомих обставин BMW зіткнувся з Renault на ділянці дороги між двома автомобілями Mercedes, в результаті Renault «наздогнав» мінівен, а BMW опинився у відбійнику.

Минув ще якийсь час і, проїжджаючи повз цю аварію з чотирьох машин, зіткнулися Volkswagen і ще один Renault. У цьому ДТП автомобілі отримали легкі ушкодженнями.

Коли на місце прибули правоохоронці, учасники аварій довгий час не могли виразно пояснити, що сталося, лише говорили, що сталося три різних ДТП.

Пізніше стало зрозуміло, що двоє водіїв (Mercedes W220 і BMW) непомітно покинули місце інциденту. Їх навіть розшукували в кареті швидкої допомоги, яка поїхала, надавши допомогу постраждалим, які від госпіталізації відмовилися.

На даний момент місцезнаходження власників вищевказаних авто невідомо. Але чоловік, який був за кермом Viano, стверджував, що водій W220 був за всіма ознаками дуже п'яний, а швидкість його машини перевищувала 130 км/год.

На місці працювали три патрулі поліції, дві карети швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. Дві смуги руху на Брест-Литовському шосе було перекрито. Деталі й винуватці події встановлюються.