На Хмельниччині «підприємці» у заповіднику видобули гіпсу та вапняку на 432 млн грн

Слідчі Нацполіції розслідують факт незаконного видобутку корисних копалин

У Хмельницькій області викрито факт самовільного захоплення земельної ділянки природно-заповідного фонду для видобутку корисних копалин.

За попередніми висновками фахівців, на земельній ділянці незаконно видобуто понад 30,5 тис. тонн гіпсу та вапняку. Про це інформує портал МВС.

Правоохоронці встановили, що на ділянці площею близько п’яти гектарів одне з підприємств області видобувало поклади гіпсу та вапняку. Окрім того, видобуток корисних копалин здійснювався за межами спеціального дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу для розробки родовищ.

За попередньою оцінкою фахівців, із родовищ протиправно видобуто понад 30,5 тис. тонн корисних копалин, чим завдано збитків державі на суму понад 432 мільйони гривень.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями провели 10 санкціонованих обшуків на території підприємства та кар’єру. У результаті вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Особам, які організували, налагодили та здійснювали незаконний видобуток, загрожує до шести років позбавлення волі.

Як відомо, за незаконний видобуток корисних копалин тепер можна потрапити до тюрми.