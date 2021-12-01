До 18 років «набіжить» $10 тис. Нардеп пояснив, як працюватиме економічний паспорт українця

Законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь

Гетманцев розповів, хто зможе розраховувати на відсоток від використання українських надр і на що можна буде витратити гроші

Текст законопроєкту про економічний паспорт українця, який буде внесений на розгляд Верховної Ради до 10 грудня, передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом). Про це у коментарі «Фокусу» повідомив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев.

За словами політика, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь. Цей рахунок щомісяця поповнюватиметься на відповідну суму від ренти на корисні копалини, які видобуваються на території країни.

При цьому Гетманцев припускає, що поповнення відбуватимуться за рахунок приватизації державних об'єктів, а також надходжень з імпортного ПДВ.

«Так кожна сім'я, яка має дитину, отримає дохід від українських надр. Ця сума накопичуватиметься і дитина після досягнення певного віку зможе використати цю суму на освіту, купівлю житла або інші цілі», – сказав нардеп.

Гетманцев уточнив, що «після досягнення повноліття українець повинен мати на своєму рахунку приблизно $10 тисяч» у гривнях. Якщо за підсумком сума надходжень становитиме менше, ніж буде прописано у законопроєкті, різницю компенсує держава.

Нардеп не заперечує, що власниками таких економічних паспортів стануть діти, народжені з 2019 року.

Нагадаємо, під час послання до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. За словами глави держави, ініціатива дозволить українським олігархам «стати інвесторами у майбутнє наших дітей».

Як відомо, 1 грудня Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство.

До слова, сьогодні «слуга» Гетманцев осоромився в Раді через надпис на футболці (фото).

Нагадаємо, депутати провладної фракції «Слуга народу» в день виступу Володимира Зеленського перед Верховною Радою вбралися у футболки зі словами підтримки президента.

Також у Раді легендарний доброволець Да Вінчі отримав звання Героя України (фото).

Ще Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі.

Також Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас.