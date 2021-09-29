Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)
За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі
На Вінниччині правоохоронці виявили незаконну діяльність кар’єру, на якому видобували пісковик. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області
«28 вересня працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Нацполіції у Вінницькій області спільно зі слідчими районного відділу поліції та оперативниками кримінальної поліції задокументували незаконний видобуток групою осіб пісковику», – йдеться у повідомленні.
Слідчі, провівши першочергові процесуальні дії, встановили, що будь-яких дозвільних документів на розробку кар’єру у зловмисників не було.
«Автомобіль Камаз, завантажений пісковиком, вилучений та поміщений на арештмайданчик. Поліцією розслідується провадження за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр).
У ході слідства будуть призначені експертизи, які встановлять об’єм незаконно видобутих копалин та суму завданої шкоди державі. За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі», – зазначають правоохорнці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.
До слова, Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.