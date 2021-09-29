Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)

Будь-яких дозвільних документів на розробку кар’єру у чоловіів не було

За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі

На Вінниччині правоохоронці виявили незаконну діяльність кар’єру, на якому видобували пісковик. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області

«28 вересня працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Нацполіції у Вінницькій області спільно зі слідчими районного відділу поліції та оперативниками кримінальної поліції задокументували незаконний видобуток групою осіб пісковику», – йдеться у повідомленні.

Слідчі, провівши першочергові процесуальні дії, встановили, що будь-яких дозвільних документів на розробку кар’єру у зловмисників не було.

«Автомобіль Камаз, завантажений пісковиком, вилучений та поміщений на арештмайданчик. Поліцією розслідується провадження за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр).

У ході слідства будуть призначені експертизи, які встановлять об’єм незаконно видобутих копалин та суму завданої шкоди державі. За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі», – зазначають правоохорнці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.

До слова, Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.