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    Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)

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    Будь-яких дозвільних документів на розробку кар&rsquo;єру у чоловіів не було - Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)
    Будь-яких дозвільних документів на розробку кар’єру у чоловіів не було
    фото поліція Вінниччини

    За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі

    На Вінниччині правоохоронці виявили незаконну діяльність кар’єру, на якому видобували пісковик. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області

    «28 вересня працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Нацполіції у Вінницькій області спільно зі слідчими районного відділу поліції та оперативниками кримінальної поліції задокументували незаконний видобуток групою осіб пісковику», – йдеться у повідомленні.

    Слідчі, провівши першочергові процесуальні дії, встановили, що будь-яких дозвільних документів на розробку кар’єру у зловмисників не було.

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    Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)
    Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)
    Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)

    «Автомобіль Камаз, завантажений пісковиком, вилучений та поміщений на арештмайданчик. Поліцією розслідується провадження за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр).

    У ході слідства будуть призначені експертизи, які встановлять об’єм незаконно видобутих копалин та суму завданої шкоди державі. За таке правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі», – зазначають правоохорнці.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.

    До слова, Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

    Теги: санкції закон Вінниччина корисні копалини
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    Правоохоронці Вінниччині зупинили незаконну діяльність кар’єру (фото)