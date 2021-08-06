За незаконний видобуток корисних копалин тепер можна потрапити до тюрми

Зеленський підписав закон, який криміналізує незаконний видобуток копалин

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Закон визначає незаконне видобування корисних копалин як кримінальне правопорушення і передбачає:

штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі терміном до двох років – за порушення правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі;

громадян або обмеження чи позбавлення волі терміном до двох років – за порушення правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі; штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі терміном до трьох років – якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення;

громадян або обмеження чи позбавлення волі терміном до трьох років – якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення; позбавлення волі терміном від пʼяти до восьми років – якщо злочин вчинено організованою групою або в загально небезпечний спосіб, у результаті загинула людина чи були інші тяжкі наслідки.

Окрім того, відтепер у Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які порушують право власності на надра, передбачений штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів – на посадових осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.