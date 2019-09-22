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    Події в Україні

    На Хмельниччині п’яний водій в'їхав в електроопору, загинуло чотири людини

    • Розсилка
    ДТП сталася&nbsp;близько 02:00 ночі поблизу села Новосілка&nbsp; - На Хмельниччині п’яний водій в'їхав в електроопору, загинуло чотири людини
    ДТП сталася близько 02:00 ночі поблизу села Новосілка 

    Водія з травмами госпіталізовано, ще один пасажир не постраждав

    У Хмельницькій області вночі 22 вересня водій у нетверезому стані в’їхав в електроопору, у результаті аварії загинуло чотири людини.

    Про це повідомляє поліція області у Facebook.

    Як зазначається, близько 02:00 ночі 25-річний водій автомобіля Ford Mondeo, рухаючись автодорогою поблизу села Новосілка у нетверезому стані, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою. Після зіткнення транспортний засіб перекинувся.

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    «В  дорожньо-транспортній пригоді загинули чотири пасажири 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, які сиділи на задньому сидінні автомобіля. Усі загиблі були жителями Хмельницької області. Також внаслідок ДТП постраждав водій, якого з травмами було госпіталізовано. Ще один пасажир не постраждав», - йдеться у повідомленні.

    Поліція інформує, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    У відомстві додали, що водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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