У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах



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Nissan Sunny їхав вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе

Водія і пасажира госпіталізували у тяжкому стані

У Києві в Голосіївському у ніч з 21 на 22 вересня 2019 року водій таксі не впорався з керуванням і на швидкості врізався у стовп.

Про це повідомили Вартові Еспресо.

Як вдалося дізнатися, таксі Nissan Sunny їхав вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе.

«Водій таксі не впоравшись з керуванням, вилетів на узбіччя, після чого машина вдарилася у стовп і перекинулася на дах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у салоні під час аварії, крім водія перебував пасажир. Двох чоловіків було госпіталізовано у тяжкому стані.

«Удар був такої сили, що від «японця» майже нічого не залишилося, тому на підмогу окрім поліції та швидкої прибув ще й екіпаж МНСників», - поінформували журналісти.