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    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах

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    Nissan Sunny їхав вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе - У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах
    Nissan Sunny їхав вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе

    Водія і пасажира госпіталізували у тяжкому стані

    У Києві в Голосіївському у ніч з 21 на 22 вересня 2019 року водій таксі не впорався з керуванням  і на швидкості врізався у стовп.

    Про це повідомили Вартові Еспресо.

    Як вдалося дізнатися, таксі Nissan Sunny їхав вулицею Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе.

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    «Водій таксі не впоравшись з керуванням, вилетів на узбіччя, після чого машина вдарилася у стовп і перекинулася на дах», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у салоні під час аварії, крім водія перебував пасажир. Двох чоловіків було госпіталізовано у тяжкому стані.

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    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах
    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах
    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах
    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах
    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах
    У Києві таксі влетіло у стовп і перекинулося на дах

    «Удар був такої сили, що від «японця» майже нічого не залишилося, тому на підмогу окрім поліції та швидкої прибув ще й екіпаж МНСників», - поінформували журналісти.

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