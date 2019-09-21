Дев’ять людей загинули внаслідок ДТП на Одещині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталася між селами Нова Долина та Прилиманське

Внаслідок ДТП на Одещині загинули дев’ять людей, ще двоє травмовані. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, що їхала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється», - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася між селами Нова Долина та Прилиманське.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

Нагадаємо, 21 вересня на Полтавщині сталася потрійна ДТП, є загиблі.