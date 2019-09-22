  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Працівник столичного СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП

    • Розсилка
    Працівник столичного СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП

    У ході переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом

    У Києві працівник СТО, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав легковий автомобіль клієнта і вирішив покататися на ньому нічним містом.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м. Києві.

    Читайте також

    «До Голосіївського управління поліції від адміністратора СТО надійшло повідомлення про те, що вночі з парковки викрали автомобіль. Заявник пояснив, що цей легковик клієнт залишив для виконання малярних робіт», – сказано у повідомленні.

    Як розповів детектив Голосіївського управління поліції Ігор Дубровський, у ході переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок події ніхто не постраждав, а поліцейські тим часом встановили, що водій легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Тож автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, а на фігуранта склали адмінматеріали.

    «Ми встановили, що нічний правопорушник, який тікав від патрульних, – це співробітник станції технічного обслуговування. Скориставшись ключами, які знаходилися всередині, він заволодів автівкою. Свої дії пояснює тим, що перебував напідпитку та вирішив «покататися» вулицями нічної столиці», – розповів правоохоронець.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, внаслідок ДТП на Одещині загинули дев’ять людей, ще двоє травмовані, а у Миргороді на Полтавщині вночі 21 вересня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали дві людини. 

    Читайте також
    ДТП водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ