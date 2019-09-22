Працівник столичного СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП



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У ході переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом

У Києві працівник СТО, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав легковий автомобіль клієнта і вирішив покататися на ньому нічним містом.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м. Києві.

«До Голосіївського управління поліції від адміністратора СТО надійшло повідомлення про те, що вночі з парковки викрали автомобіль. Заявник пояснив, що цей легковик клієнт залишив для виконання малярних робіт», – сказано у повідомленні.

Як розповів детектив Голосіївського управління поліції Ігор Дубровський, у ході переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок події ніхто не постраждав, а поліцейські тим часом встановили, що водій легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Тож автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, а на фігуранта склали адмінматеріали.

«Ми встановили, що нічний правопорушник, який тікав від патрульних, – це співробітник станції технічного обслуговування. Скориставшись ключами, які знаходилися всередині, він заволодів автівкою. Свої дії пояснює тим, що перебував напідпитку та вирішив «покататися» вулицями нічної столиці», – розповів правоохоронець.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Одещині загинули дев’ять людей, ще двоє травмовані, а у Миргороді на Полтавщині вночі 21 вересня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали дві людини.