На Херсонщині пʼятеро людей підірвалися на вибухівці. Усі загинули

Наймолодшому загиблому було 27 років

П'ятеро мирних жителів Херсонської області підірвалися на російській вибухівці. Усі вони загинули. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

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«На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів», – зазначив він.

Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. На території одного з сільськогосподарських підприємств вибухнув нездетонований снаряд. Внаслідок вибуху п'ятеро осіб загинули. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68 років.

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Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

За даними правоохоронців, на вибухівці підірвалися робітники сільського господарства.

Нагадаємо, розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.