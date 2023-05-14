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Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
фото: Генштаб

ЗСУ знищили 18 із 23 російських безпілотників, як атакували Україну вночі

Розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби противник завдав чотири удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.  Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Прогрес, Мхи, Семенівка, Новгород-Сіверський Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка, Янжулівка, Грем’яч Чернігівської області та Стара Гута, Дем’янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Волфине,Степок, Рясне, Попівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне і Берестове - Донецької.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут та Біла Гора. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Васютинське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка та Північне. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Дружба, Північне, Південне, Торецьк, Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник завдав авіаудару по району Авдіївки та обстріляв Первомайське і Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару поблизу Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області.

Обстріляли населені пункти Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Дмитрівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб .

Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК «вагнер».  Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10», знищено два розвідувальних дрони типу Zala, чотири баражуючих боєприпаси «Ланцет» та ще 5 – невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,  два засоби  протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Торецьк боєприпаси Тернопіль Херсон будинок інфраструктура місто Макіївка втрати ворог Бахмут Вугледар

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