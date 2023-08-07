На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань
10 років позбавлення волі присудили окупаційному голові міста Гола Пристань
На Херсонщині засудили місцевого жителя, який добровільно співпрацював з РФ та виконував вказівки представників країни-агресорки. Крім того, чоловік зайняв посаду окупаційного голови міста Гола Пристань. Про це повідомили на сайті Офісу Генпрокурора.
Правоохоронці встановили, що засуджений після окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з РФ та став так званим «головою» Голопристанської окупаційної адміністрації.
«Він одразу взявся виконувати вказівки РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади на місцевості, серед яких призначення «голів» сільських рад, впровадження стандартів освіти країни-агресора та інше», – йдеться у повідомленні.
Прокурори Скадовської окружної прокуратури Херсонської області довели у суді, що місцевий житель винний у колабораційній діяльності. За результатами спеціального судового розгляду його засуджено до 10 років позбавлення волі.
Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг, строком на 15 років. Орім того, у чоловіка конфіскують майно, що розташоване у Херсоні: квартира, будинок і три автівки.
Досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.
Нагадаємо, колаборанти у тимчасово окупованій Луганській області готуються до втечі в Росію. У контексті наступальної операції українських Сил оборони осередок колаборантів на тимчасово окупованих територіях області хоче отримати «гарантії безпеки» від вищого політичного керівництва Росії у разі звільнення регіону. Москва планує створити умови для евакуації в Росію, а також подальшої інтеграції в суспільно-політичне життя РФ невеликої групи колаборантів.
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