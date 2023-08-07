Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань
На Херсонщині гауляйтера засуджено за колабраціонізм
фото: з відкритих джерел

10 років позбавлення волі присудили окупаційному голові міста Гола Пристань

На Херсонщині засудили місцевого жителя, який добровільно співпрацював з РФ та виконував вказівки представників країни-агресорки. Крім того, чоловік зайняв посаду окупаційного голови міста Гола Пристань. Про це повідомили на сайті Офісу Генпрокурора. 

Правоохоронці встановили, що засуджений після окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з РФ та став так званим «головою» Голопристанської окупаційної адміністрації.

«Він одразу взявся виконувати вказівки РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади на місцевості, серед яких призначення «голів» сільських рад, впровадження стандартів освіти країни-агресора та інше», – йдеться у повідомленні. 

Прокурори Скадовської окружної прокуратури Херсонської області довели у суді, що місцевий житель винний у колабораційній діяльності. За результатами спеціального судового розгляду його засуджено до 10 років позбавлення волі. 

Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг, строком на 15 років. Орім того, у чоловіка конфіскують майно, що розташоване у Херсоні: квартира, будинок і три автівки.  

Досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, колаборанти у тимчасово окупованій Луганській області готуються до втечі в Росію. У контексті наступальної операції українських Сил оборони осередок колаборантів на тимчасово окупованих територіях області хоче отримати «гарантії безпеки» від вищого політичного керівництва Росії у разі звільнення регіону. Москва планує створити умови для евакуації в Росію, а також подальшої інтеграції в суспільно-політичне життя РФ невеликої групи колаборантів. 

Читайте також: На окупованій Луганщині сталася потужна «бавовна»
Теги: суд Херсонщина окупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань
На Херсонщині засуджено гауляйтера міста Гола Пристань
Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини
Розвідка розповіла про успіхи на лівобережжі Херсонщини
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)
Вибух у багатоквартирному будинку в Полтаві: деталі трагедії (фото)
Загинуло 32 людини: росіяни обстріляли власних солдат
Загинуло 32 людини: росіяни обстріляли власних солдат
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
18K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
17K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
15K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
13K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
4307
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту