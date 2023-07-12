Колаборанти на Луганщині готуються до втечі в Росію

Колаборанти на Луганщині хочуть отримати «гарантії безпеки» від вищого політичного керівництва РФ

Москва планує створити умови для евакуації в Росію невеликої групи зрадників

Колаборанти у тимчасово окупованій Луганській області готуються до втечі в Росію. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Як зазначається, у контексті наступальної операції українських Сил оборони осередок колаборантів на тимчасово окупованих територіях області хоче отримати «гарантії безпеки» від вищого політичного керівництва Росії у разі звільнення регіону.

За даними ЦНС, Москва планує створити умови для евакуації в Росію, а також подальшої інтеграції в суспільно-політичне життя РФ невеликої групи колаборантів.

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Для цього планується залучити орієнтовно від 10 до 15 осіб із місцевої окупаційної адміністрації до членства у всеросійській політичній партії «Единая Россия» та видати відповідні партійні квитки.

Нагадаємо, 7 липня в окупованому Суходільську Луганської області, що майже на кордоні з Росією, прогриміли потужні вибухи на складах.

До слова, російські окупанти використовують дитячі оздоровсі табори на тимчасово окупованих територіях Луганщини для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Як повідомлялося, наприкінці червня воїни Національної гвардії змогли зайняти нові позиції у Луганській області. Окупанти наступали двічі, а бій тривав понад 18 годин.