На окупованій Луганщині сталася потужна «бавовна» (відео)
Знищено дуже великий склад окупантів
В окупованому Суходільську Луганської області, що майже на кордоні з Росією, прогриміли потужні вибухи на складах. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Вибухи сталися пізно ввечері 7 липня.
«Суходільськ. Справжній кінець світу. Знищено дуже великий склад», – написав Казанський.
Він додав, що сильні вибухи було чути навіть у Краснодоні та Молодогвардійську.
«Це глибокий тил. Туди ще не прилітали. Здається, снарядний голод у російської армії найближчим часом трохи посилиться», – зазначив Казанський.
Як повідомлялося, 5 липня в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці.
8 липня на світанку в м. Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів.
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