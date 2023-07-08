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На окупованій Луганщині сталася потужна «бавовна» (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованій Луганщині сталася потужна «бавовна» (відео)
Палали склади у Суходільську
фото: скріншот із відео

Знищено дуже великий склад окупантів

В окупованому Суходільську Луганської області, що майже на кордоні з Росією, прогриміли потужні вибухи на складах. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Вибухи сталися пізно ввечері 7 липня.

«Суходільськ. Справжній кінець світу. Знищено дуже великий склад», – написав Казанський.

Він додав, що сильні вибухи було чути навіть у Краснодоні та Молодогвардійську.

«Це глибокий тил. Туди ще не прилітали. Здається, снарядний голод у російської армії найближчим часом трохи посилиться», – зазначив Казанський.

Як повідомлялося, 5 липня в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці.

8 липня на світанку в м. Шебекіно Білгородської області РФ виникли масштабні пожежі після обстрілів.

Теги: вибух окупанти Луганщина війна

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