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На Хмельниччині троє чоловіків отруїлися чадним газом від генератора

Альона Боженко
glavcom.ua
На Хмельниччині троє чоловіків отруїлися чадним газом від генератора
На Хмельниччині двоє чоловіків померли від отруєння чадним газом
фото ілюстративне

Трагедія сталася в селі Велика Березна Полонської територіальної громади

У Хмельницькій області твоє чоловіків отруїлися чадним газом від генератора. Двоє чоловіків померли. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 11 січня в селі Велика Березна Полонської територіальної громади на території одного з сільгосппідприємств було виявлено тіла двох чоловіків, 36 та 54 років, які за попередньою інформацією отруїлися чадним газом від генератора.

Їхній 41-річний колега – направлений до місцевої лікарні. Наразі стан потерпілого лікарі оцінюють як стабільний. 

«Не нехтуйте власною безпекою, та не сподівайтеся на щасливий випадок – генератор має працювати винятково на вулиці, ні в якому разі його не можна вмикати у приміщенні, навіть із вентиляцією. Бережіть своє життя та людей, про яких ви дбаєте», – закликали рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що статистика випадків отруєння чадним газом в Україні є дуже сумною, їх кількість зростає. Найбільше – у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

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Теги: отруєння статистика рятувальники генератор

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