На Хмельниччині троє чоловіків отруїлися чадним газом від генератора

Трагедія сталася в селі Велика Березна Полонської територіальної громади

У Хмельницькій області твоє чоловіків отруїлися чадним газом від генератора. Двоє чоловіків померли. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Зазначається, що 11 січня в селі Велика Березна Полонської територіальної громади на території одного з сільгосппідприємств було виявлено тіла двох чоловіків, 36 та 54 років, які за попередньою інформацією отруїлися чадним газом від генератора.

Їхній 41-річний колега – направлений до місцевої лікарні. Наразі стан потерпілого лікарі оцінюють як стабільний.

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«Не нехтуйте власною безпекою, та не сподівайтеся на щасливий випадок – генератор має працювати винятково на вулиці, ні в якому разі його не можна вмикати у приміщенні, навіть із вентиляцією. Бережіть своє життя та людей, про яких ви дбаєте», – закликали рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що статистика випадків отруєння чадним газом в Україні є дуже сумною, їх кількість зростає. Найбільше – у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.